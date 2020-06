Herne Rabarber’t laat inwoners kennis maken met korte keten door de RABABOX Amber Gys

30 juni 2020

14u27 5 Herne Tijdens Zomer van de Korte Keten 2020 wil Herne Rabarber’t de korte keten dichter bij de mensen brengen. Via de RABABOX wil de organisatie inwoners laten kennismaken met producten en hun producenten uit de eigen streek.

De afkorting ‘RABA’ staat voor Rechtvaardige prijs voor producenten en handelaars, Authentieke en lokale producten, Beleving en Aan huis geleverd of afhalen. “De RABABOX is een maaltijdbox die bestaat uit een tweegangenmenu met lokale producten die enkel tot 30 september te bestellen zijn”, vertellen Brent en Jolien van Herne Rabarber’t. “Zo’n 20 lokale producten uit Herne doen mee aan dit initiatief.”

Bij de RABABOX is er een keuze uit twee menu’s. Je kan kiezen voor een ‘Pajots boerenplankje’ waarbij je een ruim assortiment aan lokale charcuterie krijgt samen met verse groenten en brood. Er is dan ook nog een keuze voor een fris, vegetarisch zomerslaatje waarbij je een ruim assortiment aan verse kazen uit de Beverse Kaasmakerij en groenten krijgt met vers brood. Bij elk menu heb je de keuze uit een alcoholisch en niet-alcoholisch drankje en als dessert heb je de keuze uit een aardbei-rabarbertaart of een chocolademousse. Bestelling kan via de website of via een telefoontje naar 0472/24.61.78.