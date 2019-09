Herne herdenkt bloedbad aan Patriot met grootse ceremonie: "Drama zal voor altijd kras in ziel van onze gemeente blijven” Michiel Elinckx

06 september 2019

14u47 0 Herne 75 jaar geleden werden 23 onschuldige burgers aan het kruispunt De Patriot koelbloedig vermoord door de vluchtende Duitse troepen. De gebeurtenis leeft nog altijd voort in de gedachten van de inwoners van Herne. Om alle slachtoffers te herdenken, organiseert het gemeentebestuur zondag een herdenkingsmoment.

3 september 1944. De Duitse troepen zijn op de vlucht. De geallieerden komen in sneltempo naar de Vlaamse grens. Een Duitse colonne rijdt via Edingen richting Ninove. Aan het kruispunt van de Patriot, aan de Geraardsbergsesteenweg en Edingsesteenweg, wordt een Duitse kolonel geraakt door een schot. Iemand van het verzet schoot op de Duitse colonne, die meteen halt hield. Als wraak schoten de Duitsers 23 burgers dood. Een ongezien bloedbad in het kleine Herne. Voor veel ouders inwoners is het een onuitwisbaar litteken op de ziel. Herne werd op 3 september 1944 als eerste Vlaamse gemeente bevrijd van de Duitse bezetter, maar die datum kreeg voor altijd een zwart randje.

Bevrijdingsdrink

75 jaar na het bloed worden de feiten komende zondag herdacht met een officiële plechtigheid. Om 13.30 uur zal er een officiële hulde zijn aan het monument van de Patriot. Om 15 uur start een herdenkingsevenement in de polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle. Daar zal er heel wat te beleven vallen. Naast muziek, een monoloog en een tentoonstelling zullen er ook militaire voertuigen en vaandeldragers op het evenement aanwezig zijn. Er wordt een oproep gedaan om verkleed te komen zoals in 1944. Aansluitend wordt een bevrijdingsdrink aangeboden door het gemeentebestuur.

Blijvende kras op de ziel

Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) benadrukt het belang van de herdenking. “Het drama van de Patriot zal voor altijd een kras blijven op de ziel van onze gemeente”, aldus Poelaert. “Het is dan ook onze plicht om het gebeuren een blijvende plek te geven in onze collectieve herinnering. We mogen niet vergeten dat er mensen stierven en dat er geliefden nableven met immens verdriet. Daarnaast mogen we niet vergeten dat de meesten onder ons heel blij mogen zijn nooit een oorlog van dichtbij te hebben meegemaakt.”

Verkeersmaatregelen

Om alles in goede banen te leiden, werden tijdelijke verkeersmaatregelen van 12 uur tot 20 uur. Er zal onder meer geen verkeer mogelijk zijn in de Markstraat, vanaf het kruispunt van de Brikstraat tot de kruising met de Lookaitse. In de Lookaitse wordt éénrichtingsverkeer ingelast, met als toegelaten rijrichting van de Geraardsbergsesteenweg naar de Markstraat. Fietsers worden in beide richtingen toegelaten.Een weide die op 100 meter van de polyvalente zaal ligt, zal dienst doen als parkeerterrein.

