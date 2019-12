Herne gaat centrum komende jaren volledig herinrichten: nieuwe parking, vergroening van het centrum en academie verhuisd naar vredegerecht Tom Vierendeels

19 december 2019

18u32 10 Herne Het gemeentebestuur van Herne heeft een ambitieus plan klaar om het centrum volledig herin te richten. Bedoeling is om het centrum groener en aantrekkelijker te maken, een nieuwe parking te voorzien, gemeentediensten samen te brengen en de muziekacademie te centraliseren in het vredegerecht. Totale kostprijs is 4,1 miljoen, waarvan wel een deel wordt gerecupereerd.

Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) noemt het masterplan ambitieus, maar haalbaar. Het moet de basis vormen voor de ontwikkeling van een sterke kern voor Herne. “De leegstaande schoolsite van de Markevallei gaan we overkopen van het Go! Onderwijs”, legt hij uit. “De aankoop en afbraak van de gebouwen wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. Anders wordt die leegstaande site een bruine vlek in onze gemeente. Bedoeling is om daar voor 500.000 euro een grote parking te voorzien die aansluit op de site van het gemeentehuis. Daar willen we vooral de omgeving van het Centrum en het Heldenplein vergroenen en aantrekkelijker maken. Dat kost ons 1 miljoen euro. Het centrum wordt nu vooral gekenmerkt door beton en de gewestweg. Daar willen we verandering in brengen. Het zal de dynamiek en het handelsleven in de kern ten goede komen.” De schoolgebouwen worden op termijn afgebroken. “We willen projectontwikkelaars daar kansen geven in het kader van de verdichting, maar aangezien het onze grond zal zijn, zijn wij als gemeente wel regisseur zijn bij de plannen”, verduidelijkt Poelaert. Naar het einde van de legislatuur toe zal er op de site Markevallei ook een jeugdpaviljoen komen ter vervanging van het afgeleefde jeugdhuis.

Academie naar vredegerecht

In het plan zit ook de verbouwing voor 900.000 euro van het vredegerecht inbegrepen. “Het uitzicht ervan is bepalend voor onze gemeente, waardoor we het niet verkopen”, klinkt het. “Op het gelijkvloers gaan we uitbreiden en ook de dakverdieping wordt groter gemaakt om uiteindelijk in dat gebouw alle afdelingen van de muziekacademie onder te brengen. Door de verbouwing komt er vanuit het gebouw ook een knap uitzicht op het landschap, een grote troef van onze gemeente. Momenteel telt de academie 385 leerlingen, maar door plaatsgebrek zitten die momenteel verspreid over de dekenij en het OCMW-gebouw.”

4,1 miljoen euro

Tot slot zullen werknemers en afdelingen van de gemeentediensten en het OCMW herschikt worden. Doordat het OCMW werd opgenomen bij de gemeente moet het efficiënter werken. Daarnaast kampen de gemeentediensten met plaatsgebrek. Zo heeft de burgemeester zelf bijvoorbeeld al jaren geen eigen bureau en maakt hij gebruik van lokaaltjes in het gebouw. “Alle opgesomde gebouwen beslaan samen een oppervlakte van meer dan 3.500 vierkante meter, terwijl we volgens studiebureau VELD, maar 2.500 vierkante meter nodig hebben volgens het plan zoals het voorligt”, besluit Poelaert. “De plannen werden mee ingevuld door de gemeenteraad, GECORO, platform publieke ruimte en een afvaardiging van handelaars. Zij zullen ook bij de verdere uitvoer betrokken blijven. Het gaat dus om een kost van 4,1 miljoen euro, maar daarvan krijgen we 1,6 miljoen euro terug door subsidies en de verkoop van gronden van de Markevallei aan projectontwikkelaars.”