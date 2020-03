H’art voor Tara: veiling van 64 kunstwerken voor jonge mama die armen en benen verloor Tom Vierendeels

05 maart 2020

18u24 0 Herne Kunstgalerij Art Valley uit Herne organiseert eind deze maand ‘H’art voor Tara’, een kunstexpo en veiling ten voordele van de 34-jarige Tara De Bolle uit Liedekerke. Meer dan vijftig kunstenaars schonken een of meerdere kunstwerken en daarnaast worden ook striptekeningen geveild. “Onder meer de bekende Yves Bosquet uit Waterloo schonk een werk”, klinkt het.

“Met ons volledige hart zetten we ons in om Tara te helpen”, zegt Joëlle Van Oers van Art Valley uit Sint-Pieters-Kapelle, een deelgemeente van Herne. “De opbrengst schenken we volledig aan Hart voor Tara zodat we er zelf ook niks aan overhouden.” Een zeer gul gebaar, zeker omdat de uitbaters van de galerij geen enkele binding hadden met Tara of haar familie. “Om eerlijk te zijn had ik ook nog niets over haar of haar verhaal vernomen”, vertelt Van Oers. “Wel zag ik een hele tijd geleden een berichtje van een bevriende kunstenares op Facebook passeren. Het was een warme oproep aan kunstenaars om werken aan te bieden en dat deed ik toen zelf ook. Maar maanden gingen voorbij en het aantal werken bleef beperkt tot vijf.”

En dat vond Joëlle zeer jammer. “Maar we begonnen na te denken en aangezien we zelf een huiskamergalerij en een beeldentuin hebben stelde ik voor om het initiatief verder te zetten”, klinkt het. “In plaats van online te veilen kan er een expositie met veiling bij ons doorgaan. Dat is onmiddellijk een heel andere sfeer. Zo kwam ik in contact met Heidi, de zus van Tara, en begonnen we kunstenaars aan te schrijven.”

Vijftig kunstenaars

En met succes. “Momenteel worden 64 werken aangeboden van meer dan vijftig kunstenaars”, luidt het. “Het grootste werk of de bekendste kunstenaar? Misschien wel Yves Bosquet uit Waterloo. Hij kreeg al verschillende opdrachten voor de Staat en hij biedt nu drie houten vogels aan. Zijn specialiteit is dan ook houtbewerking. Dit werk gaat wel voor een hogere prijs de deur uitgaan, maar al de rest zal tussen de vijftig en de vijfhonderd euro schommelen. Het gros van de werken zijn schilderijen.” Maar via de vriend van Van Oers komt er nog een extraatje bij. “Hij is een stripliefhebber”, verklaart ze. “Hij begon striptekenaars aan te schrijven en momenteel tellen we al een vijftiental tekeningen. Dat aantal zal vermoedelijk last-minute nog groeien.”

Koen Geens

De expo zelf gaat op zaterdag 21 maart tussen 13 uur en 19 uur door in de huiskamer van Joëlle en haar vriend. Daags nadien zijn de werken tussen 10 en 13 uur nog te bezichtigen. Om 14 uur wordt de veiling geopend en het eerste werk geveild door minister Koen Geens (CD&V). De presentatie zal gebeuren door Monika Macke en Thomas Van den Hoof zal de striptekenaars voorstellen. Veilingmeester van dienst is Luc De Smet. Rond 17.30 uur is het einde van de veiling voorzien nadat rond 16.45 uur de veiling van de striptekeningen startte. Jan Vanlaet zorgt voor de muzikale intermezzo’s. De veiling zelf zal normaal gezien buiten plaatsvinden maar als de weersomstandigheden dit niet toelaten zal de veiling in een feestzaal aan de kerk van Sint-Pieters-Kapelle doorgaan. Alle informatie en de aangeboden kunstwerken zijn terug te vinden via de website van Art Valley.