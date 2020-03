Gemeente stelt ‘Warm Herne’ voor: “Een actieplan om de inwoners en lokale handelaars te helpen” Amber Gys

17 maart 2020

16u30 4 Herne Het gemeentebestuur van Herne heeft de voorbije dagen niet stilgezeten en heeft net zoals vele andere gemeenten een actieplan uitgewerkt. D e Verenigde Handelaars en de leden van de gemeenteraad hebben maandagavond een affiche in de bus van elke inwoner verdeeld.

Het idee om iets te ondernemen voor de handelaars en inwoners is tot stand gekomen naar aanleiding van een oproep via sociale media. Het is een tweeledige affiche die enerzijds dient als boodschap en gebruikt kan worden door mensen die behoefte hebben aan hulp. Anderzijds geeft ze de inwoners een overzicht van de genomen maatregelen.

Elke bijkomende actie van de lokale handelaars, zoals een mobiele bibliotheek, worden gebundeld op de website van ‘Warm Herne’. De gemeente wil de coronacrisis zo goed als mogelijk doorstaan. “Via de website kunnen vrijwilligers zich kandidaat stellen om allerlei hulp te bieden en kunnen mensen die hulp nodig hebben dit kenbaar maken. Wij kunnen zo een vrijwillige boodschappendienst in het leven roepen”, vertelt burgemeester Kris Poelaert. “Wij voelen dat er een grote solidariteit leeft onder onze bevolking en danken iedereen om nauwgezet de aangekondigde maatregelen na te leven.”