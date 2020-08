Gemeente op zoek naar straatnaam voor nieuwe verkaveling aan Fondatelsite Amber Gys

03 augustus 2020

15u01 1 Herne Wie ter hoogte van het station van Herne door de Lorengstraat rijdt heeft al opgemerkt dat de oude fabriek is verdwenen en plaats zal maken voor een nieuwe verkaveling. De gemeente is dan ook op zoek naar een nieuwe straatnaam, en daarvoor roepen ze de hulp in van alle inwoners.

Fondatel vestigde zich aan het einde van de negentiende eeuw in Herne, vlak bij het station. De ijzergieterij, die vooral actief was in de wegensector, verschafte jarenlang werk aan heel wat mensen uit de regio. Op het hoogtepunt van het bedrijf werkten er meer dan honderd mensen. In 2010 verhuisde Fondatel haar activiteiten naar Andenne, waar zusterbedrijf Fonderies Lecompte gevestigd is. De bedrijfssite staat inmiddels al acht jaar leeg. In 2016 kwam er, mede door inspraak van het de gemeente Herne, een doorbraak in het dossier. De voormalige ijzergieterij wordt gesloopt, een woonwijk met 98 woningen komt in de plaats.

Nieuwe straatnaam

Op de gemeenteraad van januari 2020 werd beslist om drie nieuwe adviesorganen op te richten: een platform omgeving, vrije tijd en welzijn. De nieuwe woonwijk moet natuurlijk ook beschikken over een straatnaam. Tijdens de installatievergaderingen in maart stelden zij hiervoor enkele straatnamen voor. Wat de officiële straatnaam wordt, bepalen de inwoners van Herne. De voorstellen voor de nieuwe straatnaam zijn: Charles Mazza, Gieterij of Fondatelstraat. Stemmen kan tot 10 augustus via een Google Form dat beschikbaar staat op de website van de gemeente.