Gemeente Herne en politie roepen op tot waakzaamheid na reeks vreemde huisbezoeken Amber Gys

03 maart 2020

11u44 0 Herne De gemeente Herne en politiezone Pajottenland vragen de oren en ogen open te houden naar een vreemd en mogelijk verdacht voertuig. Twee inzittenden zouden aan verschillende huizen aangebeld hebben met luchtfoto’s van de betreffende woning. Het zou gaan om twee Nederlandstalige vijftigers.

In de loop van deze en vorige week kwamen twee verdachte mannen bij verschillende gezinnen in Herne aanbellen. “Het gaan om een beige Mercedes (model Berline). De politie heeft het voertuig nagetrokken maar er gaan momenteel nog geen alarmbellen af. We willen de bewoners wel vragen om waakzaam te zijn en de politie meteen te contacteren indien men het voertuig ziet of wanneer ze aan de deur komen”, aldus burgemeester Kris Poelaert.

Enkele buurtbewoners hebben de man al over de vloer gehad. “Hij stond plots aan onze achterdeur. Hij had een kleine luchtfoto bij zich van ons huis en ons stukje grond. Hij vroeg of we interesse hadden in een grote afdruk. Toen ik zei dat ik geen interesse had heeft hij nog even aangedrongen. Ik herhaalde mijn woorden en toen is hij weg gegaan. Het was een vijftiger, Nederlandstalig”, vertelt één van de buurtbewoners.