Geld en elektrische fiets gestolen Tom Vierendeels

09 augustus 2019

15u04 0 Herne Dieven zijn donderdagnacht aan het werk geweest in de Manhovestraat.

Tussen donderdagavond 23 uur en vrijdagochtend 10.30 uur werd door een onbekende geld uit een geparkeerde wagen in de straat gestolen. In de straat werd bovendien een elektrische fiets gestolen. Het is niet duidelijk of beide diefstallen aan elkaar gelinkt kunnen worden. De politie onderzoekt de zaak.