Galerie Art Valley verwelkomt kunstenaars Benoît Deliège en Jean-Luc Borgers Michiel Elinckx

08 juli 2019

Van 3 augustus tot 15 september kan iedereen de nieuwe tentoonstelling van kunstenaars Benoît Deliège en Jean-Luc Borgers bezoeken in Galerie Art Valley.

Op zaterdag 3 augustus wordt de vernissage geopend van 16 uur tot 19 uur. Naast de tentoonstelling is er eveneens de permanente beeldentuin met veertien kunstenaars. Galerie Art Valley is te bezoeken aan de Heydestraat 8 in Sint-Pieters-Kapelle.