Frituur Hans en Frietje sluit sneller dan verwacht door coronavirus Amber Gys

25 maart 2020

13u58 0 Herne De frituur Hans en Frietje langs de Edingsesteenweg in Herne gaat vroeger dicht dan verwacht door de maatregelen rond het coronavirus. Ze planden in mei te stoppen, maar dat werd vervroegd.

De frituur in de dorpskern van Herne stond al even over te nemen aangezien de uitbaters een nieuwe uitdaging hebben gevonden. Ze waren van plan om er eind mei definitief mee te stoppen maar door de aanhoudende coronaciris beslisten uitbaters Hans Steurbaut en Liesbeth Alaert er vroeger mee te stoppen. “Vanaf 13 maart mocht niemand nog de frietjes opeten in de frituur zelf maar enkel afhalen. Klanten bleven weg en daardoor beslisten we om nu al de deuren te sluiten”, vertelt Hans. Hans en Liesbeth bakten samen twaalf jaar lang frietjes.