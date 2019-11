Fietspech? Gratis sleutelen kan nu aan het Dominicanessenklooster Tom Vierendeels

24 november 2019

16u06 0 Herne Fietsers met pech kunnen voortaan aan het Dominicanessenklooster aan hun rijwiel sleutelen. Er werd een ‘fietsherstelpaal’ geplaatst met sleutels, een schroevendraaier enzovoort om enkele klusjes uit te voeren. Als het idee aanslaat, plant Herne nog een tweede paal in de gemeente.

Het idee komt overgewaaid uit Nederland en voor het eerst is het ook aanwezig in het Pajottenland. Naast de laadpaal voor elektrische fietsen plaatste de gemeente aan de pas heraangelegde parking een zogenaamde fietsherstelpaal. Beide zuilen werden geplaatst omdat het bestuur merkt dat veel mensen voor activiteiten met de fiets afzakken naar het Dominicanessenklooster. Een band oppompen of sleutelen aan bepaalde onderdelen is mogelijk.

Om het werk te vereenvoudigen is er ook een haak voorzien om de fiets aan op te hangen. De werktuigen zelf hangen vast met stevige kabels om diefstal te vermijden. Als het idee aanslaat zou de gemeente nog een tweede paal installeren aan het station. Kostprijs voor een fietsherstelpaal bedraagt 1.658,84 euro, zonder btw. Naast Herne staan er ook fietsherstelpalen in Brussel, Lier en het Waasland.