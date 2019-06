Extra verkeersmaatregelen door jaarmarktweekend: gedeelte Ninoofsesteenweg tijdelijk afgesloten Michiel Elinckx

06 juni 2019

15u13 6 Herne Komend weekend past de gemeente Herne enkele tijdelijke verkeersmaatregelen toe. Door de organisatie van het jaarmarktweekend wordt het verkeer via een omleiding gestuurd.

De nieuwe verkeerssituatie start op vrijdag 7 juni vanaf 19 uur. Tot 7 uur ‘s ochtends wordt er eenrichtingsverkeer ingelegd aan de Ninoofsesteenweg, tussen het kruispunt met de Kapellestraat en de Bloemendaelstraat. Auto’s mogen enkel door richting Vollezele. Er is een omleiding voorzien voor doorgaand - en vrachtverkeer via de Langestraat, Steenweg Asse, Van Cauwenberghelaan, Lindestraat en Centrum. Plaatselijk verkeer kan rijden via de Repingestraat of de Hollestraat. Deze verkeerssituatie gaat ook zondag in vanaf 10 uur tot 17 uur.

Jaarmarkt

Op pinkstermaandag wordt het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Scheibeekstraat tot de kruising met de Edingsesteenweg vanaf 6 uur afgesloten voor alle verkeer. Er worden ter plaatse verschillende omleidingen aangeduid. Om 18 uur gaat de steenweg weer open.