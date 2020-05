Elf personen betrapt in café van ex-schepen

Patrick De Vos (CD&V): “Het was een zware fout, maar ik betreur dat ik op sociale media aan de schandpaal genageld word” Tom Vierendeels

10 mei 2020

13u13 10 Herne Gemeenteraadslid en ex-schepen Patrick De Vos (CD&V) riskeert een boete van 750 euro omdat hij tien vrienden op bezoek had in zijn café. Die personen moeten ook mogelijk elk 250 euro boete betalen voor hun bezoek. De Vos zelf zegt dat hij zijn zaak niet geopend had, maar dat het om een vriendschappelijk samenzijn ging om elkaar nog eens te zien. Het partijbestuur bekijkt de zaak.

Sinds 2005 is Patrick De Vos (55) uitbater van café De Zoete Inval, ook gekend als ‘t Vossenhol, in het centrum van Herfelingen. Hij nam de zaak over van zijn ouders Frans De Vos en Julienne Van Holder die sinds 1983 achter de toog te vinden waren. “Omdat het café nu dicht moest door de opgelegde coronamaatregelen besliste ik alles wat op te frissen”, vertelt De Vos, ook lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “De muren in het privégedeelte met onder andere de woonkamer, maar ook de muren van het café kregen een nieuwe lik verf of een nieuwe laag behang. Het hielp mij ook om mijn zinnen wat te verzetten tijdens een moeilijke periode. Mijn vader overleed anderhalf jaar geleden, en ik moest op 22 februari en dus net voor de coronacrisis heel onverwachts afscheid nemen van mijn moeder.”

Moeilijke periode

De Vos was fier op het werk dat hij verzet had en kon er dan ook logischerwijs niet over zwijgen bij vrienden. “Die zeven weken bleef ik altijd alleen thuis en kwam er niemand op bezoek”, gaat hij verder. “Dit was extra moeilijk nadat mijn moeder overleed. Maar ik had telefonisch wel nog contact met verschillende vrienden. Met hen had ik het over de opknapwerken en al lachend kwam wel eens ter sprake dat ik iets mocht trakteren op die vernieuwingen. Van het één kwam het ander en tien vrienden kwamen zondag 4 mei een kijkje nemen en we dronken samen een aperitief. Iedereen was er nog geen uur, misschien drie kwartier, en de politie stond om 12.30 uur aan de deur van het café.”

Ik had iedereen beter in het privégedeelte ontvangen, maar daar stond het vol met spullen. Ik besef heel goed dat ik een fout gemaakt heb en het is een zware, maar het is jammer dat ik op sociale media zo aan de schandpaal genageld word Patrick De Vos

Parket

De politie had een melding gekregen over het bezoek in De Zoete Inval. Dat bevestigt ook commissaris Serge Roelens. “Geen idee wie er gebeld heeft”, verklaart de cafébaas. “Al 35 jaar hebben we hier een café en nog nooit hebben we met iemand problemen gehad. Wat de gevolgen zijn weet ik niet. Volgens de agenten zal het parket moeten oordelen en naar wat ik hoor wacht mij een boete van 750 euro en voor de bezoekers elk één van 250 euro. Daarnaast kunnen ze beslissen om mijn aangevraagde premie van 4.000 euro te weigeren. Maar ik heb in het café niks verkocht en het was ook helemaal niet de bedoeling om iets te verkopen. Het probleem lag in het het sociaal contact. Ik had iedereen beter in het privégedeelte ontvangen, maar daar stond het vol met spullen. Ik besef heel goed dat ik een fout gemaakt heb en het is een zware, maar het is jammer dat ik op sociale media zo aan de schandpaal genageld word. Het lijkt wel een publiek proces.”

Patrick weet dat de partij dit niet goedkeurt en ik heb hem daarover al aan de lijn gehad. Voorts hebben we door de huidige omstandigheden nog geen kans gehad dit te bespreken met het partijbestuur, maar dit zal volgende week online gebeuren Saskia Vos (CD&V)

Financieel is het een zware periode voor de cafébaas, zeker als de premie ook nog wegvalt. “De laatste jaren waren al niet fameus door de toenemende alcoholcontroles en het rookverbod”, zegt hij. “Daarnaast krijgt iemand die iets komt drinken tegenwoordig snel het etiket van dronkaard. En nu dus de coronacrisis. Toch zal ik het café blijven openen. Wat moet ik anders doen als alleenstaande 55-jarige zonder kinderen? Ik heb geen andere optie en daarnaast loopt mijn lening door. Ik weet dus waarvoor ik werk.”

Niet goed te praten

Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) wil enkel kwijt dat dit voorval met geen woorden valt goed te praten, maar verwijst voor meer commentaar door naar voorzitster Saskia Vos. “We kunnen dat als partij zeker niet goedkeuren”, zegt ze. “Patrick weet dat ook en ik heb hem daarover al aan de lijn gehad. Voorts hebben we onder andere door de huidige omstandigheden nog geen kans gehad dit te bespreken met het partijbestuur, maar dit zal volgende week online gebeuren. We zullen dan debatteren of dit verdere gevolgen voor hem heeft.”