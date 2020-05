Eerste pluktuin in Herne opent binnenkort de deuren, ook in Gooik start hetzelfde project op Amber Gys

22 mei 2020

17u25 0 Herne Op zondag 7 juni opent Pluktuin Herne voor de eerste keer de deuren. Bekijk het als een openlucht supermarkt met verse groenten, fruit, kruiden en bloemen. De pluktuin is nog in volle ontwikkeling en groei, op het tempo van de natuur zelf. Ook in Gooik wordt binnenkort een gelijkaardige pluktuin geopend.

Eind 2018 stond er een ‘vergeten’ lapje grond te koop in Herne. Te klein om een modern landbouwvoertuig op te laten werken. Boer Mike en boer Bert zaten al een hele tijd met het idee om hun eigen moestuin te vertalen in een groter project zonder gebruik van chemicaliën én met de focus op vergeten en nieuwe groenten en fruit. Dit alles met respect voor de bodem.

Zo gezegd, zo gedaan want een half jaar later kochten ze het stuk grond aan. Alle soorten groenten en fruit werden aangeplant zodat de eerste pluktuin in Herne kan starten met de kweek van tientallen soorten groenten en fruit. Ondertussen werd er in Oetingen, langs de oude trambedding, ook een stuk grond aangekocht voor een gelijkaardige pluktuin. Dit jaar nog wordt de grond voorbereid om in 2021 te starten met de pluktuin in Oetingen.

Vooraf inschrijven

Je kan in de pluktuin zelf plukken wat je wil eten, en je betaalt per gewicht of per stuk. Maar je kan ook gewoon enkele uren gaan genieten zonder aankoop. Om in deze tijden het bezoek veilig te laten verlopen, wordt aan iedereen gevraagd om zich vooraf in te schrijven via www.authentical.be/opening-pluktuin-herne. Men krijgt dan een tijdslot toegewezen waarbinnen een beperkte groep mensen kan gaan ‘winkelen’. Er wordt afgesproken aan het station van Herne waar een korte toelichting gegeven wordt. Nadien wordt te voet naar het perceel gegaan. Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen.

De pluktuinen Herne en Oetingen worden ondersteund door Authentical wiens team instaat voor de praktische en organisatorische ondersteuning van de opening van de Pluktuin Herne.