Eerste, en ook laatste, repetitie van het seizoen voor ‘t Muziek Herne Amber Gys

03 juli 2020

12u35 3 Herne Voor ‘t Muziek Herne was het een blij weerzien afgelopen donderdag want ze mochten opnieuw repeteren. Jammer genoeg was het ook meteen de laatste repetitie van het seizoen, aangezien ze tot september vakantie nemen.

Muziekgroepen, orkesten en koren mogen sinds 1 juli opnieuw repeteren. Uiteraard moeten zij ook rekening houden met enkele coronamaatregelen. ‘t Muziek in Herne repeteerde afgelopen donderdag voor de eerste keer in maanden opnieuw in het zaaltje van De Kring. Maar dat zal ondertussen ook de laatste keer van het seizoen zijn, want vanaf 6 juli houden ze hun jaarlijkse vakantieperiode tot in september. “We wilden nu toch nog één keer repeteren zodat we elkaar nog eens na zo veel maanden konden zien”, zegt Petra van ‘t Muziek. “Het zal ook wel de laatste keer tot na de zomervakantie, maar deze repetitie geeft iedereen die extra boost om de zomer in te gaan.” De muzikanten zaten tijdens de repetitie netjes twee meter uit elkaar en beschikten allemaal over een condensdoek. De dirigent zat vooraan achter een plexiglasscherm.



