Eenrichtingsverkeer op Ninoofsesteenweg tot eind december van kracht Tom Vierendeels

13 november 2019

18u23 0 Herne Op de Ninoofsesteenweg in Herne is tussen 13 november en 20 december tijdelijk eenrichtingsverkeer van kracht. Dat komt door een volgende fase in de werken van Fluvius om een glasvezelkabel aan te leggen in de regio.

Fluvius is al enige tijd bezig met het aanleggen van een glasvezelkabel in de regio. In tegenstelling tot de voorgaande fase zullen de werken nu omvangrijker zijn waardoor verkeer in beide richtingen onmogelijk is. Daarom zal tussen 13 november en (afhankelijk van de weersomstandigheden) 20 december tijdelijk eenrichtingsverkeer van kracht zijn.

Tussen de Kapellestraat en de Scheibeekstraat zal het enkel mogelijk zijn om van Edingen naar Vollezele te rijden is. Het verkeer vanuit Ninove en richting Edingen moet omrijden. Dat zal kunnen via de Repingenstraat, het centrum van Tollembeek, Hernestraat, Scherpstraat en Stationsstraat. Zwaar verkeer zal moeten omrijden via de Langestraat, Steenweg Asse en de Van Cauwenberghelaan-Lindestraat.

Fietser kunnen gebruik maken van de zijstraten van de Ninoofsesteenweg of met de fiets aan de hand het voetpad van de steenweg gebruiken. Reizigers van De Lijn zullen door de werken weinig hinder ondervinden. De halte Bloemendael richting Geraardsbergen wordt afgeschaft, maar er wordt een tijdelijke halte voorzien ter hoogte van de Scheibeekstraat. Richting Leerbeek blijft de halte behouden.

Tot slot geldt er ook een parkeerverbod in beide richtingen tussen huisnummers 1 en 19. Woningen, Bpost en handelaars (Electro Service Timmermans, De Welvaart, Fietsen Roossens, Castel & Choconelle) blijven bereikbaar. Bezoekers kunnen vlakbij parkeren op de parking op het Centrum.