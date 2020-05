Droogte laat zich ook voelen in Herne, maar alles opnieuw onder controle. Burgemeester vraagt wel zuinig te zijn met leidingwater Amber Gys

22 mei 2020

17u05 0 Herne Op verschillende plaatsen in Herne, vooral in Sint-Pieters-Kapelle, werd donderdag door verschillende bewoners een verminderde waterdruk gemeld. Volgens De Watergroep zouden alle problemen ondertussen opgelost moeten zijn. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) meldt dat men moet opletten met het onnodig gebruik van het leidingwater.

De Watergroep liet weten dat er een probleem is met het peil in de watertoren op de Manhovestraat in Herne. Dit is te wijten aan de aanhoudende droogte in combinatie met een extreem hoog waterverbruik van afgelopen donderdag. Burgemeester van Herne, Kris Poelaert (CD&V), meldt dat men de richtlijnen van de gouverneur moet opvolgen en niet onnodig gebruik moet maken van het leidingwater.

In de loop van afgelopen donderdag meldde men veel meer verbruik van het leidingwater door het goede weer van afgelopen dagen. “Hierdoor was de watertoren bijna leeg”, meldt Poelaert. “We moesten snel de omschakeling maken met de externe toevoer uit Wallonië, maar dat kon wel even duren.”

Verminderde druk

Daarbovenop meldden donderdag verschillende bewoners van deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle dat ze een verminderde druk hadden op het leidingwater. De Watergroep stuurde iemand ter plaatse. “Er heeft geen enkel moment iemand zonder water gezeten”, meldt woordvoerder Raissa Verstrynge. “Wanneer we het probleem hebben opgemerkt, hebben we meteen iemand ter plaatse gestuurd. Maar toen hij daar aankwam, bleek het probleem al opgelost te zijn.”

Na de leegstand van onze eigen watertoren, bleek dat de toevoer vanuit Wallonië ook niet voldoende was om iedereen van leidingwater te blijven voorzien. Daarom hebben we beroep moeten doen op de watertoren in Gooik Kris Poelaert

Ook burgemeester Poelaert kreeg verschillende meldingen van verminderde waterdruk. “Maar die problemen werden snel opgelost. Na de leegstand van onze eigen watertoren, bleek dat de toevoer vanuit Wallonië ook niet voldoende was om iedereen van leidingwater te blijven voorzien. Daarom hebben we een beroep moeten doen op de watertoren in Kester (Gooik). Dankzij onze buurgemeente hebben we dit probleem dus snel kunnen oplossen.”

Spaarzaam zijn

Zowel De Watergroep als het gemeentebestuur van Herne benadrukken dat men spaarzaam moet zijn met water. Het goede weer zorgt ervoor dat we massaal onze auto’s beginnen wassen en de zwembaden vullen, maar dat blijkt niet zo’n goed idee. “De grote problemen in Overijse zijn ook te wijten aan de vele serres die bevoorraad moeten worden van water. Het feit dat iedereen door het coronavirus moet thuisblijven, doet hier ook niet veel goed aan”, sluit Poelaert af.

Eerder deze week kregen inwoners van elf Vlaams-Brabantse gemeenten al een “dwingende oproep” om de komende dagen zuinig te zijn met water, Herne zat daar toen niet bij. Onder meer het sproeien van het gazon, het wassen van de auto en het vullen van zwembadjes wordt door De Watergroep en de gemeente Herne sterk afgeraden. Op die manier wil het drinkwaterbedrijf garanderen dat iedereen steeds voldoende water ter beschikking heeft.