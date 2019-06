Doek valt over basisschool Markevallei in Herne: "We hebben gestreden voor onze school, maar helaas verloren” Personeelsleden en (oud-)leerlingen nemen afscheid tijdens reünie Michiel Elinckx

26 juni 2019

21u07 0 Herne Deze avond was er voor een laatste keer feest in basisschool Markevallei Herne. De schoolpoorten sluiten, na een beslissing van het schoolbestuur, definitief de deuren. Met een grote schoolreünie werd er afscheid genomen van de vestiging.

Vorig jaar nam de directie van GO!-scholengroep Ringscholen een drastische beslissing. Door het dalend aantal leerlingen en de slechte infrastructuur werd besloten om basisschool Markevallei in Herne definitief te sluiten. Er was onder meer geen geld meer om de gebouwen te onderhouden. Aan het begin van dit schooljaar telde de school slechts negentien leerlingen. Om in schoonheid te eindigen, organiseerde de ouderraad vanavond een schoolreünie. Leerkrachten en leerlingen werden voor een laatste keer uitgenodigd om de school feestelijk uit te wuiven. De respons was gigantisch: ongeveer 500 mensen zakten nog een laatste keer af naar de site langs de Edingsesteenweg.

Poort definitief dicht

Directeur Kris Dehaene sprak aan het begin van de avond de aanwezige mensen toe. “Ik sta hier met een dubbel gevoel”, begon hij. “Enerzijds ben ik trots op mijn team van leerkrachten en leerlingen. Honderden kinderen zijn hier dagelijks gemotiveerd en geïnspireerd, leerkrachten gaven telkens het beste van zichzelf. Maar ik moet helaas het doek laten vallen over dit monument van de streek. Verscheidene oorzaken zorgden ervoor dat de gloriejaren verdwenen. We hebben gestreden tot het bittere eind, maar helaas verloren. We zetten ons Markevallei-verhaal voort in Kokejane, waar alle kinderen met open armen ontvangen zullen worden. Als ik vrijdag de schoolpoort definitief op slot ga doen, zal het een emotioneel moment worden. Toch wil ik iedereen bedanken, voor de duizenden herinneringen die jullie gegeven hebben aan deze school. We vieren vanavond feest.” Directeur Dehaene kreeg een cadeau uit handen van Radio 1-presentatrice Ayco Duyster, die lid is van de ouderraad en wiens kinderen ook op de school zitten. “Zij hebben hier negen prachtige jaren beleefd. Grote dank aan directeur Dehaene, die tot op de laatste moment alles van zichzelf gaf voor deze school”, aldus Ayco.

Coördinerende gemeente

Ook burgemeester Kris Poelaert (CD&V) vindt de sluiting van de school een pijnlijke zaak voor Herne. “De Markevallei was altijd een school met een uitstekende reputatie”, zegt Poelaert. “Het was ook een school met een geschiedenis. Iedereen kende de gebouwen, velen volgden er les. Een monument verdwijnt uit Herne, en dat is natuurlijk te betreuren.” Het blijft echter koffiedik kijken over de toekomst van de school. De gemeente Herne wil wel een coördinerende rol op zich nemen om de toekomst van de site te sturen. “De site ligt pal in het centrum van onze gemeente. De directie van de Markevallei heeft altijd gezegd dat ze eerst met ons gaan praten om de toekomst te bespreken. Daar gaan ze zich aan houden. Nu de sluiting officieel is, zullen die gesprekken wel starten. Wat de toekomst brengt, weten we nog niet. Er liggen vooralsnog geen plannen op tafel.” De leerlingen die nog les volgden in Markevallei Herne verhuizen volgend jaar naar de vestiging in Kokejane. Daar worden uitbreidingswerken uitgevoerd om het verhoogd leerlingenaantal optimaal op te vangen.