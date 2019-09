Deskundige bevestigt: brand in tuinbouwbedrijf Van Sinay aangestoken Tom Vierendeels

02 september 2019

10u01 95 Herne De brand die zaterdagnamiddag het levenswerk van de familie Van Sinay in de as legde, werd aangestoken. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Het onderzoek naar de daders loopt. De familie zelf geeft aan niet in brandstichting te geloven. Nog minder kunnen ze enigszins vermoeden wie achter de brandstichting zit.

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigde maandagvoormiddag dat het om brandstichting gaat. “Er werd een branddeskundige aangesteld die zondagvoormiddag ter plaatse ging”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Uit zijn eerste vaststellingen blijkt dat de brand opzettelijk werd aangestoken. Het onderzoek naar de dader of daders loopt.” ’s Avonds liet het parket weten dat er nog geen verder nieuws over de zaak gemeld kan worden.

Brandstichting

“Straf”, zegt de vrouw van zaakvoerder Luc Van Sinay. “We moesten zelfs via een omweg vernemen dat jullie dit publiceerden. Zelf zijn wij nog altijd niet geïnformeerd daarover. De deskundige repte er ook geen woord over tegen ons.” Dat het om brandstichting gaat, kunnen ze niet geloven. “Mijn zoon was zaterdagnamiddag met nog iemand aanwezig in het kantoor”, zegt Jean-Marie, de vader van Luc. “Hij ontdekte zelf de brand. Het vuur woedde aan de andere kant van de loods aan de draaibank. Het was voor hem duidelijk dat het om een kortsluiting ging. Toen hij een brandblusser leegspoot, kreeg hij nog een elektrische shock. Toen Luc mij belde, ben ik onmiddellijk naar daar gelopen en kon ik de vlammen doven met een poederblusser. Euforisch was ik, tot de vlammen opnieuw oplaaiden. In totaal spoten we een tiental brandblussers leeg op de draaibank.” Het vuur verspreidde zich vervolgens razendsnel en zowel de grote loods achteraan met werkplaats, de showroom en een aanpalende woning gingen compleet verloren.

Jean-Marie is er het hart van in. “Ik kwam hier wonen bij mijn vrouw en mocht rond het huis de loodsen bouwen”, zegt hij. “Dat was een voorwaarde voordat ik zou trouwen. De opening vond plaats in 1966.” Verschillende werknemers zijn nu ook technisch werkloos. “Maar een werkman heeft een bestelwagen vol materiaal meegenomen en rukt uit voor depannages”, zegt Jean-Marie. “We staan erop service te blijven verlenen en helpen de klanten waar we kunnen.”

‘Pester’

Het bedrijf in land- en tuinbouwmachines kwam twee weken geleden nog in het nieuws omdat zaakvoerder Van Sinay zijn collectie oldtimertractoren moest verwijderen uit zijn voortuin. “Na een klacht van een buur”, zo zei hij. Een week later werd bij die buur het woord ‘pester’ op de garagepoort en op de zijgevel gekalkt. “Maar ik heb die klacht niet ingediend”, zegt de buurman. “Twee weken geleden hebben inbrekers een gat in mijn afsluiting geknipt om zo tot bij de uitgestalde oldtimertractoren te geraken. Daarop heeft de politie een onderzoek gevoerd en is de milieuambtenaar ingeschakeld, die blijkbaar heeft vastgesteld dat er geen vergunning was om die tractoren daar uit te stallen. Daar hebben mijn vrouw en ik niets mee te maken. En toch hebben onbekenden afgelopen week onze gevel beklad met het woord ‘pesters’. En nog erger: sommigen verdenken ons ervan die brand hiernaast te hebben aangestoken. Dat is verschrikkelijk. Mijn vrouw en ik waren met vakantie en zijn pas twee dagen na de brand weer teruggekeerd. Dus nee, wij hebben hier niks mee te maken. Zo’n brand, dat wensen we niemand toe.”

De familie Van Sinay ving de geruchten ook op, maar drukt die meteen de kop in. “Ja, er zijn in het verleden al wat problemen geweest tussen ons en de buren. Maar we zijn er 100 procent zeker van dat zij hier niets mee te maken hebben.” Wie de brand wel heeft aangestoken, moet het verdere onderzoek uitwijzen.