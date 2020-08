Delen van Herne en Bever zaten hele dagen zonder leidingwater: “Oorzaak lag bij verdoken lek” Tom Vierendeels

09 augustus 2020

15u34 2 Herne Delen van Sint-Pieters-Kapelle en Bever hebben zaterdag nagenoeg een volledige dag zonder kraantjeswater gezeten. Een oorzaak kon niet worden gevonden waardoor De Watergroep voor een raadsel stond, maar een landbouwer in Bever bracht ‘s avond redding. Hij ontdekte het lek onder één van zijn velden. Sinds zondagochtend heeft iedereen opnieuw water.

“De problemen gingen ‘s ochtends al van start en zelf merkte ik rond 7 uur al dat er iets niet in orde was”, zegt Kris Poelaert (CD&V) burgemeester van Herne. “Delen van Sint-Pieters-Kapelle en Bever hadden weinig tot geen water. Vooral woningen op de hogergelegen delen kwam zonder water te zitten.” Gezien de tropisch warme dag zag de situatie er niet al te best uit. “Vanuit Wallonië werd het debiet verhoogd, maar men stelde vast dat het peil in de watertoren in Sint-Pieters-Kapelle niet steeg”, vervolgt Poelaert. “Daardoor ontstond het vermoeden dat er een lek was, maar een zoektocht leverde niks op. Men ging er dan maar vanuit dat het piekverbruik aan de oorzaak lag.”

Verbod om water te verspillen

Daarom kondigde Dirk Willem (CD&V), burgemeester van Bever, in de namiddag de maatregel af dat het verboden was water te verspillen zoals het vullen van het zwembad of de auto wassen. Er ging gewacht moeten worden tot de eerste stevige regenbui zodat het waterreservoir opnieuw gevuld kon worden. Met voetbalclub Royal Excelsior Bever werd overeengekomen dat inwoners zaterdagavond een douche konden nemen in de kleedkamers.

Toch een lek

Maar geheel onverwachts kwam alles opnieuw op zijn pootjes terecht. Burgemeester Willem plaatste in zijn enthousiasme een berichtje op de Facebookpagina van de gemeente. “Goed nieuws! Landbouwer Geert Van Vooren meldde net een verdoken lek in een weiland ter hoogte van de Torrezeel. De Watergroep is ter plaatse en zal het lek zo snel mogelijk herstellen. We hopen dat in de loop van de avond het water weer in alle Beverse huizen uit de kraan mag lopen. Nog eventjes geduld dus en dankjewel Geert!”

“Dat was rond 18.30 uur”, gaat Poelaert verder. “De Watergroep ging toen de leiding met het lek afsluiten om verder verlies te voorkomen. Rond 21 uur begon de situatie zich te normaliseren en zondagochtend had iedereen opnieuw stromend water.”

Controle van de leidingen

Eind mei deden zich door de droogte ook al problemen met de watertoevoer voor in Sint-Pieters-Kapelle. “Dat lag aan de watertoren, maar die problemen kunnen snel opgelost worden”, weet Poelaert. “Bij extreme weersomstandigheden zoals nu komt er extra toevoer. Maar daarnaast werden we recent geconfronteerd met enkele lekken in de deelgemeente. Ik herinner mij dat Sint-Pieters-Kapelle als één van de eerste in de regio waterleidingen had en ik vraag mij af of er hier geen verhoogde slijtage is. Dat ga ik toch eens navragen om te laten controleren. Los daarvan is ons contact met De Watergroep zeer goed, de wachtdienst is altijd zeer snel ter plaatse en doen goed hun werk. Daarover mogen we dus zeker niet klagen.”