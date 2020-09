De Scherpstraat krijgt een nieuwe asfaltlaag en wordt afgesloten tot 2 oktober Amber Gys

22 september 2020

10u54 3 Herne Op maandag 28 september 2020 starten de onderhoudswerken in de Scherpstraat in Herne. Deze werken worden uitgevoerd in samenwerking met Haviland intercommunale.

De huidige asfalt wordt afgefreesd en er wordt een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt aangebracht. De werken zullen vijf dagen in beslag nemen en worden opgedeeld in twee fases. Een eerste fase -op 28 en 29 september- betreft de uitbraak van de huidige asfalt. De tweede fase van 30 september tot 2 oktober betreft het aanbrengen van een kleeflaag, een onderlaag asfalt en een toplaag asfalt.

Om de werken en het verkeer in veilige banen te leiden, worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Voor gemotoriseerd verkeer is de Scherpstraat volledig afgesloten, Groeneboom wordt toegankelijk gehouden door het tijdelijk verwijderen van de versperring op het kruispunt met Hernekouter. Er wordt wel een omleiding voorzien. Het voetpad in de Scherpstraat blijft dan weer wel toegankelijk, net als het station van Herne. Busreizigers van de lijn 161 Geraardsbergen/Leerbeek ondervinden hinder. Een aantal haltes wordt niet bediend waaronder Stationsstraat, Groeneboom, Imbeekstraat. Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 2 oktober 2020, dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden.