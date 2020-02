Conversatieklas Nederlands voor anderstaligen Amber Gys

21 februari 2020

10u45 0 Herne Vanaf dinsdagavond 21 april tot 9 juni 2020 vindt iedere dinsdagavond van 19u tot 21u05 een conversatieklas Nederlands plaats voor anderstaligen in het Dominicanessenklooster te Herne. Dit is een samenwerking van het gemeentebestuur van Herne en volwassenonderwijs GLTT.

Iedereen die al een mondje Nederlands spreekt, maar zijn/haar mondelinge vaardigheden wil bijschaven kan hier terecht. De cursisten vertellen verhalen, discussiëren, spelen met taal in een rollenspel of een bordspel, ze gaan op uitstap en ze wagen zich zelfs aan het maken van een videoboodschap. Ze kijken naar een reportage of ze lezen een verhaal om daarna met elkaar in gesprek te gaan. De focus ligt op oefenen, steeds met aandacht voor woordenschat, structuur en uitspraak. Ze doen dit zonder handboek maar met een duidelijke lesstructuur.

Hoe inschrijven?

In Herne: GLTT verwelkomt je op dinsdagavond 24 maart 2020 van 18.30u tot 20.30u in het Dominicanessenklooster voor een niveautest en om je in te schrijven. De maximumprijs is 14€.

Kan je dan niet? Surf snel naar www.gltt.be en maak online een afspraak.

Of kom eens langs op één van de campussen:

Campus Halle: A. Demaeghtlaan 40 - 1500 Halle

Campus Rode: Schoolstraat 2 - 1640 Sint-Genesius-Rode