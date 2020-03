Comité schrapt één van de grootste jaarmarkten van het Pajottenland Amber Gys

27 maart 2020

13u16 2 Herne Het Jaarmarktcomité van Herne schrapt de 43ste editie van de Jaarmarkt Herne met jaarlijks tienduizenden bezoeker. Het behoort daarmee niet voor niets tot één van de grootste jaarmarkten van het Pajottenland.

De jaarmarkt van Herne is één van de grootste van het Pajottenland met elke keer zo’n 500 kramen en meer dan 30.000 bezoekers. Die zou normaal doorgaan tijdens het Pinksterweekend van 30 en 31 mei en maandag 1 juni. Men was nochtans wel al heel druk in de weer met de voorbereidingen. “Alle voorbereidingen werden stilgelegd en alle marktkramers die al waren ingeschreven, worden terugbetaald”, klinkt het bij Jean-Pol Demel, voorzitter van het Jaarmarktcomité. “Iedereen die nu al 10 maanden druk in de weer was met de organisatie van onze Jaarmarkt Herne is teleurgesteld en er het hart van in.”