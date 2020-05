CD&V Herne blijft achter gemeenteraadslid Patrick De Vos staan nadat tien mensen in zijn café betrapt werden Tom Vierendeels

11 mei 2020

10u32 1 Herne CD&V Herne neemt geen verdere stappen tegen gemeenteraadslid Patrick De Vos. De man werd vorige week met tien bezoekers in zijn café betrapt. Zelf zegt hij dat het om een vriendschappelijk bezoek ging voor het sociaal contact en dus niet om café te houden. “Bruggen hoeven niet onherroepelijk opgeblazen te worden”, luidt het.

Afgelopen weekend raakte bekend dat de politie op 3 mei een bezoek bracht aan het café van ex-schepen Patrick De Vos in Herfelingen. Binnen werden tien bezoekers aangetroffen, maar De Vos zegt dat hij niet in het geheim zijn zaak opende. Saskia Vos, voorzitster van CD&V Herne, liet in een korte reactie weten dat het bestuur zich in de loop van de week over de zaak ging beraden. Uiteindelijk gebeurde dat zondagavond al. “We erkennen dat niemand zonder fout is en dat we dus geen bruggen onherroepelijk dienen op te blazen”, luidt het in het persbericht dat zondagavond verstuurd werd. “We waren wel met stomheid geslagen toen we hoorden dat ons gemeenteraadslid zo’n zware overtreding op de coronamaatregelen begaan was. Niemand had verdacht dat hij zich hieraan zou bezondigen. Het kan mensen in gevaar brengen en het is absoluut geen goed voorbeeld. Dit hoort gewoonweg niet.”

Naast het feit dat niemand zonder zonde is, wil de partij ook niet teniet doen wat De Vos de afgelopen jaren heeft opgebouwd. “Hij is al tientallen jaren gekend als stuwende kracht achter het verenigingsleven, de motor van het Bavocentrum en een vriend van velen”, vervolgt Vos. “Zelf beseft hij heel goed dat het compleet fout is wat hij heeft gedaan en hij zal zijn forse boete hiervoor niet ontlopen.” Hem wijzen op die fout vindt het partijbestuur voldoende. “Wat vandaag telt is burgerzin en dat hebben we nu ook getoond en uitgesproken tegenover onze partijgenoot, collega en vriend”, gaat het verder. “Wat hij deed was fout en niet voor herhaling vatbaar.”

Inspireren

CD&V wil tegelijk oproepen om burgerzin aan de dag te leggen. “We hopen dat deze gebeurtenis, hoe jammer ook, daarvoor mag inspireren”, besluit Vos. “We moeten onze medemensen wijzen op wat van ons allemaal en individueel verwacht wordt in de strijd tegen deze onzichtbare vijand. Alleen zo kunnen we samen die strijd winnen en heel waarschijnlijk komen we daar achteraf als samenleving ook nog eens sterk uit.”