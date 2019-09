Brand bij Van Sinay werd aangestoken volgens deskundige Tom Vierendeels

02 september 2019

10u01 0 Herne De brand die zaterdagnamiddag het levenswerk van de familie Van Sinay in de as legde werd wel degelijk aangestoken. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Het onderzoek naar de daders loopt.

Het vuur werd zaterdagnamiddag rond 15.30 uur opgemerkt door zaakvoerder Luc Van Sinay zelf. Nog voor aankomst van de brandweer stond het grote atelier achter de showroom volledig in brand. Ook de showroom zelf en een aanpalende woning vielen niet meer te redden. “Er werd een branddeskundige aangesteld die zondagvoormiddag ter plaatse kwam”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Uit zijn eerste vaststellingen blijkt dat de brand opzettelijk werd aangestoken. Het onderzoek naar de dader of daders loopt.” Of het iets met de burenruzie te maken heeft is dus voorlopig nog niet duidelijk.

Later meer.