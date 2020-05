Boerin Eveline (34) doet beklag over fietsers op de openbare weg: “Wees geduldig, want wij zorgen voor het eten op uw bord” Amber Gys

26 mei 2020

16u57 0 Herne Eveline Dedoncker (34) uit Herne deelde op Facebook haar mening over roekeloze fietsers op de openbare weg. Het bericht werd intussen al meer dan 2.000 keer gedeeld. In haar bericht kaart ze de problemen aan om als landbouwster geconfronteerd te worden met fietsers op de weg.

Eveline baat samen met haar man een loonwerk- en landbouwbedrijf uit in Herne en rijdt al sinds haar 16de met de tractor. Afgelopen week postte ze nog een bericht op Facebook om haar frustraties een plaats te kunnen geven. Enkele dagen later werd het bericht al meer dan 2.000 keer gedeeld op sociale media. “Maar dat was helemaal niet mijn bedoeling”, benadrukt ze. “Ik deel normaal niets op sociale media, maar nu moest ik toch echt even mijn frustraties kwijt.”

In haar bericht staat te lezen dat ze afgelopen zondag bijna vijf doden op haar geweten had. “Terwijl ik thuis vertrek in onze drie meter brede straat met een volle lading van 2.50 meter breed moet ik een scherpe bocht naar rechts nemen. Net op dat ogenblik scheuren mij links twee fietsers voorbij gebarend aan hun peloton van tien dat ze nog snel moeten voorbij steken. Ik toeter om hen te wijzen op het gevaar, negerend roepen ze dat ze wel kunnen voorbijsteken.”

Terwijl ik thuis vertrek moet ik een scherpe bocht naar rechts nemen. Net op dat ogenblik scheuren mij links twee fietsers voorbij. Ik toeter om hen te wijzen op het gevaar, negerend roepen ze dat ze wel kunnen voorbijsteken Eveline Dedoncker

Grote angst voor de zomer

Eveline hoopt dat ze, samen met al haar collega landbouwers en loonwerkers, dit landbouwseizoen nog kunnen doorkomen zonder zware ongevallen op hun geweten. “Het is levensgevaarlijk, want de wielrenners kunnen op de weg onze manoeuvres niet inschatten. Het is een probleem waar ook collega’s al jaar en dag mee te maken krijgen. Ik heb zeker geen probleem met wielrenners, maar iedereen moet geduld hebben. Vergeet niet dat wij zorgen voor het eten op jullie bord. Wij proberen ook gewoon ons werk uit te voeren op een zo een veilig mogelijke manier.”

Eveline roept vooral op om tijdens de zomermaanden wat extra geduld uit te oefenen. “Deze zomer is het hoogseizoen voor de landbouwers wat wil zeggen dat er extra veel machines op de baan zijn. Niemand kan op vakantie gaan waardoor iedereen meer dan ooit buitenkomt. Ja, we rijden traag, en het is niet fijn om te moeten wachten. Maar wees alstublieft geduldig want voor je het weet gebeurd er iets dat we niet meer kunnen terugdraaien.”