Boeken kaften? Dat kan gratis in het Dominicanessenklooster Michiel Elinckx

02 september 2019

15u21 0 Herne In het Dominicanessenklooster kunnen leerlingen hun boeken gratis laten kaften op woensdag 4 september.

Van 13.30 uur tot 16.30 uur is iedereen welkom in het gemeenschapscentrum. Naast het kaften van je boeken, kan je ook deelnemen aan enkele leuke workshops. Zo kunnen aanwezigen zelf een bladwijzer maken of hun pennenzak pimpen. Cartoonist Lars Lambrecht zal eveneens aanwezig zijn om het kaftpapier te voorzien van een leuke tekening. Er zal ook een infostand zijn waar kinderen en ouders kunnen kennismaken met de lokale jeugdverenigingen. De laatste boeken worden gekaft om 16.15 uur.