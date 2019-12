Blokken in een rusthuis, klooster of jeugdhuis is weer mogelijk in het Pajottenland Tom Vierendeels

04 december 2019

12u16 0 Herne Jeugdregio Pajottenland organiseert komende blokperiode voor de vijfde keer op rij de gemeenschappelijke Blokspot. Studeren in groep is opnieuw mogelijk in Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Het is gratis, maar registratie ter plaatse is wel verplicht.

De blokspots zijn er wel alleen maar voor studenten van het hoger onderwijs en de universiteit. Zij kunnen op de vier locaties in alle rust en zonder afleiding studeren tussen 17 december en 30 januari. “Samen studeren is al een tijdje in opmars”, zegt Cindy Verhoeven, communicatieverantwoordelijke van de gemeente Herne. “Het werkt motiverend, het geeft een gevoel van samenhorigheid, er is weinig afleiding enzovoort.” De plaatsen die ter beschikking gesteld worden zijn ook snel volzet waaruit blijkt dat de vraag hoog is. In totaal zijn er zeventig plaatsen beschikbaar.

Studeren in het Pajottenland kan in het jeugdhuis van Gooik, het Dominicanessenklooster in Herne, Den Bleek in Lennik en in het Woonzorgcentrum H. Vanderstokken in Pepingen. Overal zijn gratis wifi, koffie en water beschikbaar. In Herne zijn ook verlengkabels en snoepjes beschikbaar terwijl in Pepingen ook thee geserveerd wordt. De vier blokspots zijn geopend vanaf 8 uur en studeren kan in Lennik en Pepingen tot 20 uur. In Gooik en Herne is dit tot 22 uur mogelijk. Studenten uit Bever en Galmaarden zijn eveneens welkom in een van de vier andere gemeenten.