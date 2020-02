Bibliotheken waarschuwen jonge lezers voor gehoorschade Amber Gys

04 februari 2020

17u30 2 Herne Vijf bibliotheken in het Pajottenland bieden voortaan het boek ‘Mama laat haar oren uit’ aan. Het boek wil de jonge lezer waarschuwen voor gehoorschade.

Meer dan 10 procent van de bevolking lijdt aan tinnitus of oorsuizen. Het boek ‘Mama laat haar oren uit’ werd in 2017 geschreven door Brigitte Minne en wordt ondersteund door Ahosa VZW die zich inzet voor dove en slechthorende mensen. In dit boek vertelt Merel over haar mama die gehoorschade heeft opgelopen tijdens het vuurwerk op oudejaarsavond en hoe haar gezin hiermee omgaat. Het jeugdboek zal - naar aanleiding van de jeugdboekenmaand in maart - kunnen uitgeleend worden in Bever, Galmaarden, Herne, Lennik, Pepingen en Gooik. “In enkele gemeenten in het Pajottenland worden geluidsmeters en spandoeken aangeboden in de fuifboxen”, zegt Bianca Vanreepinghen van de Preventiedienst Pajottenland. “Verenigingen kunnen deze uitlenen bij de uitleendiensten van hun gemeente. De geluiddemper is alleen nog in Bever beschikbaar wegens een te beperkt budget.”

Oordopjes worden niet langer gratis aangeboden door de gemeenten maar verenigingen kunnen ze wel aanvragen via het CM ziekenfonds.