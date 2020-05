Bibliotheek Petrus Naghel opnieuw open voor publiek Amber Gys

21 mei 2020

14u04 1 Herne Op dinsdag 26 mei gaat bibliotheek Petrus Naghel in Herne opnieuw open voor het publiek. Ook hier moeten bepaalde maatregelen te allen tijden gerespecteerd worden.

Bezoekers kunnen opnieuw zelf boeken, strips en dvd’s ontlenen. Reservaties, afhaalmomenten en de mobiele bib blijven nog steeds doorgaan. Er worden maximum vijf personen tegelijkertijd toegelaten in de bibliotheek. Een medewerker zal de nodige instructies geven voor het betreden van het gebouw. Elke bezoeker krijgt een mandje dat door een medewerker vooraf is ontsmet. Er is maximum één lid per gezin toegelaten. Het gebruik van een eigen mondmasker is verplicht (vanaf 12 jaar) en elke bezoeker moet de handen ontsmetten bij binnenkomst.

Ook de afstandsregels moeten steeds gerespecteerd worden. In de bibliotheek geldt eenrichtingsverkeer voor de ontlener, de ingang is langs de voordeur en uitgang via de gang en de toiletten. Boeken kunnen nog steeds gereserveerd worden en op een afgesproken tijdstip opgehaald worden. De bibliotheek Petrus Naghel zou in september drie weken de deuren sluiten voor opfrissingswerken. Nu de bibliotheek voor het publiek gesloten was, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om bepaalde werken nu al uit te voeren zodat de bib niet meer hoeft te sluiten in september.