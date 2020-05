Bewoners en personeel van rusthuis Sint Felix testen negatief op Covid-19 Amber Gys

04 mei 2020

17u31 1 Herne Alle bewoners én personeelsleden van rusthuis Sint Felix in Herne hebben negatief getest op het coronavirus. De personeelsleden werden al op 24 april getest en afgelopen donderdag volgden de bewoners.

Op 24 april werden alle medewerkers van rusthuis Sint Felix in Herne getest en enkele dagen later bleek al dat niemand positief getest had. Afgelopen donderdag werden dan ook alle bewoners getest. Ook hier blijkt dat geen enkele bewoner Covid-19 heeft. “Een opluchting voor iedereen”, klinkt het bij het rusthuis. “De bewoners en familieleden werden op de hoogte gebracht van de resultaten, die zijn nu gerustgesteld. Deze testen zijn wel momentopnames, in principe zou één van de personeelsleden nog steeds het virus naar binnen kunnen brengen en anderen besmetten. Al hopen we natuurlijk dat de situatie blijft hoe het nu is.” De 13 bewoners in de assistentiewoningen zijn later aan de beurt.