Begraafplaats Sint-Pieters-Kapelle wordt ontruimd: familieleden hebben jaar tijd om concessie te verlengen Michiel Elinckx

17 oktober 2019

14u39 0 Herne Op de gemeentelijke begraafplaats van Sint-Pieters-Kapelle worden de graven met een verlopen concessie ontruimd. Familieleden hebben wel een jaar de tijd om de concessie te verlengen.

Op 14 oktober werd de ontruiming bekendgemaakt volgens de wettelijke bepalingen, door aanplakking aan de ingang van het kerkhof en naast de betreffende graven. “De aanplakking zal gedurende één jaar blijven hangen. De nabestaanden en belanghebbenden hebben dus één jaar de tijd om te beslissen of ze alsnog een concessie aangaan”, aldus schepen van Patrimonium Lieven Snoeks (CD&V). “Deze periode geeft ook de mogelijkheid om persoonlijke voorwerpen - zoals foto’s en bloemstukken - van het grafzerk te verwijderen. Uit respect en begrip voor de nabestaanden werd ervoor geopteerd om de bekendmakingsperiode nu te starten omdat dit een periode is waarin veel familieleden, verwanten en nabestaanden de begraafplaats bezoeken.”

Contact met nabestaanden

Het gemeentebestuur zoekt ook zoveel mogelijk contactgegevens op van nabestaanden om hen persoonlijk te contacteren. “De graven waarvan de grafrust nog niet verlopen is, zullen op kosten en door toedoen van het gemeentebestuur herbegraven worden in een vak dat hiervoor bestemd is”, besluit Snoeks. Wie een concessie wil aangaan of vragen heeft, kan terecht bij het telefoonnummer 02 397 11 59.