Basisschool Markevallei wil met grote reünie afscheid nemen (en zoekt tal van oude klasfoto's) Michiel Elinckx

06 juni 2019

12u09 0 Herne Op woensdag 26 juni valt definitief het doek over Basisschool Markevallei. Door een tekort aan leerlingen sluit de school zijn poorten. De directie en ouderraad organiseren ‘s avonds een slotfeest, waar iedereen voor uitgenodigd is.

Vorig jaar kwam de directie van Basisschool Markevallei met droevig nieuws. De basisschool in Herne sluit komende maand definitief de deuren. Door een tekort aan leerlingen en een slechte infrastructuur besliste de GO!-scholengroep Ringscholen om hun vestiging in Herne te sluiten. Dit jaar volgden er slechts negentien leerlingen les. Volgend schooljaar verhuizen alle activiteiten naar de naburige school in Kokejane.

Schoolreünie

Markevallei bestaat al meer dan vijftig jaar, en de ouderraad wil - samen met de directie - een slotfeest organiseren. Op 26 juni zal er vanaf 19.30 uur een feest georganiseerd worden. Er is eerst nog een proclamatie voor de leerlingen van de kleuter- en basisschool. Daarna wordt een grote schoolreünie georganiseerd, waarbij oud-klasgenoten en personeelsleden voor een laatste keer samenkomen op de school. Voor die reünie wil de ouderraad een herinneringsmuur maken, met zoveel mogelijk oude klasfoto’s. Wie klasfoto’s of leuke herinneringen heeft aan Basisschool Markevallei, kan ze versturen naar oudercomitemarkevallei@gmail.com.