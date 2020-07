Bankjes in Herne, Pepingen en Ternat zijn het decor voor splinternieuw podcasttheater Amber Gys

17 juli 2020

15u00 0 Herne Samen met de organisatie Open doek, de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, organiseren de gemeenten Pepingen, Herne en Ternat ‘Het bankje’. Dat is een podcasttheaterproject dat te beluisteren valt op tientallen bankjes, verspreid over de deelnemende gemeenten.

In de Podcast ‘Het Bankje’ ben je als toevallige voorbijganger getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich hebben afgespeeld op de plek waar je zit. “Het zomerse project is naar een idee van Wim Chielens”, klinkt het bij Open doek. “Voor dit project brachten we verschillende disciplines uit de amateurkunsten samen: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten. Allen samen hebben meer dan 100 amateurkunstenaars meegewerkt aan de podcast met 20 verschillende dialogen. De podcasts zijn te beluisteren van 15 juli tot 31 augustus.” Op verschillende banken in de gemeenten zal je een QR-code vinden. Die scan je met je smartphone en je bent meteen getuige van een origineel gesprek tussen twee mensen. Maar je kan ook actief op zoek gaan naar de bankjes en alle podcasts. Binnenkort lanceren de gemeenten alle locaties van de bankjes op hun Facebookpagina.