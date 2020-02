Auto maakt tuimeling in gracht naast Ekkelenbergstraat Tom Vierendeels

17 februari 2020

20u49 8 Herne Een man is maandagavond rond 20 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Ekkelenbergstraat. Hij ging met zijn auto van de weg en eindigde ondersteboven in de gracht.

De man kwam met zijn Citroën uit de richting van de Steenweg Asse toen hij om een nog onbekende reden de controle over zijn wagen verloor. Dat gebeurde in een van de bochten die de weg maakt. De auto kwam in de gracht terecht en sloeg over de kop. Brandweer, ziekenwagen, politie en een MUG-team snelden ter plaatse. De hulpdiensten hielpen het slachtoffer uit het wrak waarna hij voor controle en verzorging werd overgebracht naar het ziekenhuis.