Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt fietspadverharding op de Steenweg Asse (N285) Amber Gys

28 mei 2020

15u38 0 Herne Vanaf 29 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de Steenweg Asse (N285) in Herne. Het Agentschap zal de fietspadverharding grondig aanpakken.

Op de Steenweg Asse in deelgemeente Herfelingen wordt de klinkerverharding van het fietspad vervangen door asfaltverharding. Dit zal gebeuren tussen de Mollestraat en het bedrijf Olympia in beide rijrichtingen. De werken aan het fietspad starten op 29 mei en duren twee weken. De werken worden in twee fases uitgevoerd. Van 29 mei tot 5 juni wordt er gewerkt in de rijrichting van Edingen en van 5 juni tot 12 juni wordt er gewerkt in de rijrichting van Asse.

Tijdens de werken neemt de aannemer één rijstrook en het fietspad in. Fietsers moeten daarom gebruik maken van de rijbaan. Er worden ook tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden. Ook geldt er ook een parkeerverbod op de Steenweg Asse, tussen de Mollestraat en het bedrijf Olympia. Omwonenden hebben steeds toegang tot hun woning.