5.000 euro subsidie van provincie voor taalstimulerend project ‘Leren@Vaart’ Amber Gys

14 juli 2020

15u31 0 Herne De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt het project ‘Taalkamp Pajottenland’ met een subsidie van 5.000 euro. Zes Pajotse gemeenten slaan de handen in elkaar om een taalbad aan te bieden voor schoolgaande anderstalige kinderen.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt met een totaalbedrag van 24.045,40 euro enkele taalstimulerende projecten van onder andere Leren@Vaart, de gemeenten Merchtem en Londerzeel, Groep Intro en Welzijnshuis Kortenberg. Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt. “Onze subsidie heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter. “Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal.”

Subsidie provincie

Leren@vaart ontvangt 5.000 euro voor ‘Taalkamp Pajottenland’ van de provincie Vlaams-Brabant. Binnen het project ‘Taalkamp Pajottenland’ bundelen de Pajotse plattelandsgemeenten Bever, Gooik, Lennik, Galmaarden, Herne en Pepingen de krachten om een taalbad aan te bieden voor schoolgaande anderstalige kinderen. De praktische uitwerking van het taalbad zal gebeuren voor de vzw Panta Rhei. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de zes betrokken lokale besturen, de initiatieven buitenschoolse kinderopvang en kleuter- en basisscholen in deze regio, het Huis van het Kind Pajottenland en de vzw’s Leren@Vaart en Panta Rhei.