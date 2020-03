37ste editie “Kriek & Mattentochten” zondag van start Amber Gys

02 maart 2020

14u36 0 Herne Op zondag 8 maart organiseert wandelclub De Marktrotters uit Herne de 37ste editie van de Kriek & Mattentochten. Deze wandeltocht start naar goede gewoonte opnieuw vanuit Sporthal De Hernekouter.

De parkoersen van de wandeltocht gaan over afstanden van 4 - 6 - 10 - 15 - 22 en 32 kilometer. De start van het parcours is de Hernekouter die voor de gelegenheid werd omgebouwd tot wandeltempel met 400 zitplaatsen. De tochten van 22 - 32 kilometer leiden naar het gehucht Kokejane om daarna een kijkje te gaan nemen aan het gerenoveerde kasteel Ter Rijst in Heikruis. De korte afstanden van 4 en 6 km gaan langs de Markrivier en Waltrudismolen.

Er kan vrij gestart worden tussen 7 en 15 uur. De inschrijving kost 2 euro en voor leden van wandelfederaties kost de inschrijving 1,5 euro. Kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis.

Bezienswaardigheden

Op de 4 kilometer: de Sint-Waltrudis(water)molen, het Kartuizerstandbeeld en het rusthuis Sint-Felix.

Op de 6 kilometer: de Sint-Waltrudis(water)molen, de Sint Petrus en Pauluskerk, het Kartuizerstandbeeld.

Op de 10 kilometer: De Smeyersmark, mooie vergezichten vanaf de Hoogbaan, de Sint Petrus en Pauluskerk, kubus Pieter en de boes(water)molen.

Op de 15 kilometer: De Smeyersmark, mooie vergezichten vanaf de Grotestraat, de Postborre, de Koecache met kubus Icarus, de Aerebeekvallei, kubus Pieter, het Kartuizerklooster, de Stomme Kapel, de boes(water)molen en het Markpad.

Op de 22 en 32 kilometer: De Smeyersmark, mooie vergezichten vanaf de Grotestraat, de Postborre, de Koecache met kubus Icarus, Domein Ter Rijst met het totaal gerenoveerde kasteel, de Aerebeekvallei, kubus Pieter, Het Kartuizerklooster, de Stomme Kapel, de boes(water)molen en het Markpad.