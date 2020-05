Vrouw uit Herk-de-Stad overleeft zes kogels in het lijf en krijgt één miljoen euro schadevergoeding Birger Vandael

08 mei 2020

18u30 0 Herk-De-Stad De 41-jarige Serdar T. uit Heusden-Zolder moet een schadevergoeding van 1.009.282,26 euro betalen aan zijn ex-vrouw Yadigar Sakar (44) uit Herk-de-Stad. Op 7 oktober 2014 schoot hij zes kogels in haar lijf bij een schietpartij. Vandaag zit de vrouw in een rolstoel en kampt ze met ondraaglijke zenuwpijnen. Dader Serdar T. werd in november 2016 reeds veroordeeld tot acht jaar cel door het Antwerpse Hof van Beroep.

De moordpoging vijf en een half jaar geleden was de uitloper van een zeer moeizame echtscheiding. Serdar T. kon de breuk niet verwerken en stond plots met een geweer aan de deur van haar ex aan haar woning in Donk. De man was kwaad nadat hij ontdekte dat ze enkele dagen op vakantie was geweest naar Turkije. Hij vuurde zes kogels op haar af: drie kwamen terecht in haar benen en drie in haar bovenlichaam. De vrouw overleefde miraculeus deze aanslag, maar is getekend voor de rest van haar leven. Terwijl hun moeder werd neergeschoten, lagen de kinderen in de wagen van de vader een dutje te doen.

Lange revalidatie

Vandaag zit de vrouw in een rolstoel en probeert ze zich te verplaatsen met een rollator. Nadat er aanvankelijk twaalf jaar cel gevorderd werd, ging de vrouw zelf vragen om een strafvermindering, zodat haar twee kinderen hun papa nog zouden zien. Ze komen dan ook geregeld op bezoek in de gevangenis. Ook de band tussen hen beide zou ondanks alles goed zijn gebleven en zij zou hem een goede vader vinden.

Advocaat Steve Geerdens vertelde eerder al dat er bij de vrouw thuis een thuisverpleegster over de vloer komt die haar moet helpen aankleden, verzorgen en medicatie geven. Er staat haar nog een lange revalidatie te wachten. Vier maal per week trekt ze naar de kinesist. “Ze heeft een laag zelfbeeld en haar kinderen krijgen psychologische bijstand.”

Fonds voor slachtoffers

De ex-man stort af en toe 25 euro op een rekening en zou niet in staat zijn om een som van dergelijke grootte te betalen. Daarom zal de vrouw moeten aankloppen bij het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, waar ze maximaal 128.000 euro schadevergoeding kan krijgen.

Via haar advocaat Geerdens liet de vrouw reeds verstaan dat ze niet in persoon zal reageren op het vonnis. De advocaat liet wel noteren dat bepaalde onderdelen van het gevorderde gedeelte volgens hem onterecht niet zijn toegekend. “Omdat het schier onmogelijk is dat we de som nog binnen krijgen, is de kans groot dat we de zaak vanaf nu gaan laten rusten."