Vloeibare XTC staat op vuur te pruttelen bij inval van politie BVDH

21 november 2019

De rechtbank van Hasselt heeft een 39-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 20 maanden en een boete van 6.000 euro met uitstel nadat hij zijn huurwoning ter beschikking stelde van drugsproducenten. Toen de politie binnenviel in de woning, stond de vloeibare XTC op het vuur te pruttelen. Ook één van de bewoners, een 33-jarige vrouw, krijgt een celstraf van 20 maanden onder voorwaarden en een boete van 6.000 euro. Zij beweerde dat ze de man ‘in natura’ betaalde. Een derde betrokkene, een 37-jarige man die momenteel in Tongeren verblijft, krijgt een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 8.000 euro. Volgens de verhuurder liep het allemaal uit de hand nadat hij dakloze personen in zijn woning had genomen. Volgens advocate Els Jeuris heeft de 39-jarige Hereknaar nu gebroken met zijn drugsverleden.