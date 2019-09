Twintiger slaat agent twee weken arbeidsongeschikt aan Universal BVDH

Een 25-jarige jongeman uit Herk-De-Stad raakte in november 2017 betrokken bij een schermutseling aan dancing Universal in Hasselt. Toen de politie zich meldde, kwam het uiteindelijk zover dat de man vanuit de combi in het rond stampte en sloeg. Hij deelde ook enkele klappen uit aan een agent. “Er zijn verschillenden personen die dat bevestigen”, aldus de procureur. “De feiten worden niet betwist, het slachtoffer was twee weken arbeidsongeschikt. Geweld tegen politie kan niet worden getolereerd.” Er werd een werkstraf gevorderd van 180 uur en een boete van 900 euro. De twintiger kon zelf ook geen goede uitleg geven voor zijn gedrag, zijn advocaat legde uit dat hij zich onterecht opgesloten voelde in de combi. “De agent is op dat moment de baas, zo simpel is het”, onderstreepte de rechter. “Ik zie geen berouw”, zuchtte het slachtoffer afsluitend.