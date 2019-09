Twintiger raakt gewond bij crash in gracht BVDH

29 september 2019

13u37 0

Zaterdagavond is een wagen in de gracht beland in Herk-De-Stad. Het ongeval vond plaats in de Pannestraat omstreeks 22.45 uur. De 22-jarige bestuurder verloor de controle over het stuur van zijn voertuig. Hij week hierdoor van de rijbaan af om tot stilstand te komen in een gracht. Bij het ongeval raakte de twintiger gewond. Politie Limburg Regio Hoofdstad deed de nodige vaststellingen.