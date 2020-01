Sint-Martinusscholen zijn allerbeste LEGO-robotbouwers van de Benelux EWH

26 januari 2020

18u21 0 Herk-De-Stad De leerlingen van Sint-Martinusscholen wonnen zaterdag de Benelux-finale van de First LEGO-league, een internationale robotwedstrijd voor jongeren van 11 tot 14 jaar. Nooit eerder ging een Belgisch team met de Benelux-beker aan de haal. Door hun overwinning mogen de leerlingen in april de Belgische landkleuren verdedigen op het wereldkampioenschap in Detroit.

Het OGEL-team uit Herk-de-Stad plaatste zich voor de Benelux-finale via de Limburgse regiofinales die Voka en Confederatie Bouw Limburg organiseerden op de Corda Campus. Samen met drie andere teams verdedigden ze de Limburgse eer in Breda. Ook Legomasters (Vrije Basisschool, Lommel West), Traffic Stars (Basisschool Merlijn, Tongeren) en City Builders (Basisschool De Eik, Wellen) leverden immers een voortreffelijke prestatie. In het totaal gingen de Limburgse teams met zes awards naar huis.

Spelenderwijs leren

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg, is trots op het uitzonderlijke resultaat van de Limburgse scholen. “Leerkrachten en leerlingen hebben maanden naar dit moment toegewerkt. Hun inzet, doorzettingsvermogen en ondernemende aanpak hebben het verschil gemaakt. Samen met de steun van vijftig partnerbedrijven is dit een geweldig verhaal waar onderwijs en het professionele werkveld elkaar versterken.”

Ook Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg, heeft enkel lovende woorden over de uitzonderlijke prestatie. “Het is nodig dat leerlingen op een speelse manier in contact komen met de mogelijkheden van techniek want bedrijven zijn steeds vaker op zoek naar werknemers met een STEM-achtergrond. Het tekort aan technisch geschoold personeel houdt de groei van de Limburgse industrie en bouw namelijk tegen. Als werkgevers nemen we onze verantwoordelijkheid en proberen we het STEM-onderwijs een duwtje in de rug te geven.”

Detroit

De FIRST LEGO League is een internationaal fenomeen en vindt plaats in 90 landen. Het OGEL-team stoot dankzij hun Benelux-overwinning daarom door naar het wereldkampioenschap in Detroit in april. Daar zullen tienduizenden kinderen de grote finale bijwonen.