Rock Herk: nog geen line-up, maar de eerste tickets zijn al uitverkocht Emelie Wojcik

28 februari 2020

18u34 0 Herk-De-Stad Vrijdagochtend startte de verkoop van de ‘early bird’ tickets voor de 38ste editie van Rock Herk. De vijfhonderd tickets waren op amper een uur tijd uitverkocht. Opvallend: het festival heeft nog niet aangekondigd welke artiesten er zullen optreden.

Een echte early bird moest je niet zijn om vrijdag om 10 uur ‘s morgens de eerste tickets te bemachtigen. Snelheid was wel belangrijk, want de tickets waren op minder dan een uur de deur uit. De gelukkigen die een ticket konden bemachtigen, betaalden 56 euro voor twee festivaldagen en kregen daarbovenop een gratis ticket voor de camping of eet- en drankbonnen ter waarde van 13 euro.

Opvallend is wel dat het festival alvast op 500 liefhebbers van het alternatieve genre kan rekenen, hoewel de organisatie nog geen aanwezige artiesten bekend heeft gemaakt. Eerder deze week pakte de organisatie wel uit met een wedstrijd voor een exclusieve showcase van Equal Idiots. Toen kon het festival al op heel wat enthousiaste reacties rekenen.

De 38ste editie van Rock Herk vindt plaats op 17 en 18 juli. Bezoek de website www.rockherk.be/nl voor meer informatie en tickets.