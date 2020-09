Poetsvrouw steelt 17.000 euro van huisartsenpraktijk MMM

16 september 2020

15u39 1 Herk-De-Stad De politie heeft een 47-jarige vrouw betrapt die geld stal uit een dokterspraktijk in Herk-de-Stad. De poetsvrouw was niet aan haar proefstuk toe en zou 17.000 euro hebben gestolen in de afgelopen jaren.

De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg een melding van diefstal van een huisartsenpraktijk in Herk-de-Stad. Er zou regelmatig geld uit een dokterstas verdwijnen. Na verder onderzoek kon de politie Limburg Regio Hoofdstad afgelopen maandag de schoonmaakster van de huisartsen onderscheppen met meer dan 250 euro op zak. Na een controle bleek het geld afkomstig te zijn van een van de artsen waarvoor ze werkte.

De vrouw werkte via een kantoor meer dan 10 jaar voor de arts en bleek sinds enkele jaren regelmatig geld te stelen uit de dokterstas. In totaal zou ze 17.000 euro ontvreemd hebben.

De verdachte is een 47-jarige vrouw uit Herk-de-Stad. Ze werd overgebracht naar het politiekantoor en legde een verklaring af. Er werd beslist dat ze gedagvaard ging worden via snelrecht waardoor ze zich op een later tijdstip voor haar daden zal moeten verantwoorden.