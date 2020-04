Ook Rock Herk afgelast: “Ons verlies is niet onoverbrugbaar” Emelie Wojcik

15 april 2020

17u08 0 Herk-De-Stad Een volledig uitgewerkte line-up, uitverkochte tickets en een enthousiast publiek. Een maand geleden zag de organisatie van Rock Herk de festivalzomer nog rooskleurig in. Maar door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zien ook zij hun festival, dat op 17 en 18 juli zou plaatsvinden, afgelast worden.

“Ons festival is niet zo international als pakweg Tomorrowland of Pukkelpop. Ik vrees dus een beetje dat er straks enkel duidelijkheid zal zijn voor festivals van dat kaliber en dat andere initiatieven op hun eigen oordeel aangewezen zijn. Maar wij willen duidelijkheid, festival of niet”, klonk het woensdag in de vroege namiddag nog bij organisator Maarten Ruelens. Die duidelijkheid kwam er dus: tot het einde van augustus mogen er geen massa-evenementen plaatsvinden.

De afgelasting van Rock Herk is een grote financiële domper voor het festival dat eerder al op burgerinitiatief financieel gered werd. “Nu het festival niet langer mag doorgaan, maken we een verlies van ongeveer 10.000 euro. Dat geld steekt in promotiemateriaal, tickets en voorschotten. Dat verlies is groot, maar niet onoverbrugbaar.”

De organisatie van Rock Herk stelt de volksgezondheid voorop. “Wij willen die immers niet in gevaar brengen”, besluit Ruelens.