NEOS Herk-de-Stad zijn slimste kwissers van het land Toon Royackers

08 november 2019

20u10 1 Herk-De-Stad Het is gebeurd: de slimste Neos-club van Vlaanderen komt uit Limburg. Neos Herk de Stad won vrijdag verpletterend tijdens de nationale finale van alle Quizploegen in Sint Niklaas.

Tweede werd Sint Gillis Waas, terwijl Neos Malle met de bronzen trofee naar huis ging. Drie clubs uit iedere Vlaamse provincie streden vrijdag voor de eretitel. Die moest voor het eerst in de geschiedenis bepalen wie de allerslimste NEOS afdeling van het land was. Neos is het Netwerk van Ondernemende Senioren. Het werd al snel duidelijk dat de wijzen uit het oosten kwamen, en dat de Limburgers de tegenstanders zouden kloppen.