Neemt en streamt hiervan, gij allen: priester Wim houdt misviering op Facebook Dirk Selis

25 maart 2020

04u07 4 Herk-De-Stad De Herkse priester Wim Simons (38) wil ook in tijden van nood zijn parochianen en bij uitbreiding gans de mensheid nabij zijn en een boodschap van hoop verkondigen. Hij streamt sinds kort misvieringen via Facebook. Of hoe je ook in tijden van ophokplicht de mis niet hoeft te missen. “Mijn kerk zit barstensvol... Virtueel dan toch.”

“In tijden van nood moet je creatief zijn”, zegt Wim Simons, de 38-jarige priester van Herk-de-Stad. “Ik besloot mijn missen dan ook te streamen. Na wat tips van een collega-priester ben ik eraan begonnen. Het was in het begin wel wat zoeken. Ik moet nu alles zelf doen, zonder lectoren of misdienaars. En ja, het was best wel wat vreemd om zo voor een lege kerk te preken, maar alles went.”

Het aantal volgers was zeker niet mis de eerste keer. Priester Wim haalde daarmee zo’n 500 kijkers. En dat aantal steeg zienderogen. “Tijdens mijn laatste viering bereikte ik 4.600 mensen. Zoveel volk heb ik nog nooit in mijn kerk gehad. De reacties en commentaren van de mensen zijn dan ook hartverwarmend. En het succes is ook de lokale zender TV Limburg niet ontgaan. Zij hebben met mij contact opgenomen en gaan nu ook wat van mijn vieringen uitzenden. Tja, plots krijgen de woorden ‘Ga en vermenigvuldig u’ een hele nieuwe betekenis”, lacht de Herkse priester.