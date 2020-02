Moord in Herk-de-Stad: verdachte toont hoe hij vrouw in waterput dumpte MMM

10 februari 2020

12u56 0 Herk-De-Stad Guido V. uit Herk-de-Stad is vanmorgen teruggekeerd naar zijn woning in Schakkebroek. De man stak er vorig jaar zijn vriendin dood en dumpte haar in een oude waterput.

De verdachte moest vanmorgen tonen hoe hij de feiten pleegde. Aanvankelijk werd gedacht aan een familiedrama. Guido zou de verzorging van zijn terminale partner niet meer hebben aangekund en wilde mee uit het leven stappen. Maar volgens de zoon van slacht­offer Daniëlle Van Mal was niet het het geval.

Hij redeneerde dat zijn moeder volledig in de ban was van Guido, maar dat ze dat met haar dood heeft moeten bekopen. Volgens de speurders bracht Guido zijn partner Daniëlle Vanmal om het leven met messteken en dumpte hij haar daarna in een diepe put.

Guido V. bleek vandaag verwondingen te hebben aan zijn arm. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.