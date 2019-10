Lik mijn ijsje: IJskafee in Herk-de-Stad verkoopt dildo-ijsjes voor de Warmste Week Dirk Selis

22 oktober 2019

19u11 0 Herk-De-Stad De uitbaters van het IJskafee in Herk-de-Stad pakken uit met een wel heel bijzondere actie voor ‘De Warmste Week’: ze zullen ijsjes in de vorm van de dildo van Devon uit ‘Callboys’ verkopen. In drie verschillende smaken nog wel. Aardbei, bubblegum of appelsien

Het ijssalon IJskafee, met vestigingen in Herk-de-Stad en Diest, pakt uit met ‘Tieltoys’, ijsjes in de vorm van de dildo van Devon uit ‘Callboys’. “Het is eigenlijk een ludieke actie die we op poten zetten voor de Warmste Week van Studio Brussel”, zegt zaakvoerder Frank Vannitsen van Ijskafee. “De opbrengst van deze actie zal integraal geschonken worden aan Awel vzw. We verkopen Tieltoys, waterijsjes die de dildo van Devon uit de serie Callboys voorstellen. We bieden ze aan in drie lekkere smaken: aardbei, bubblegum of sinaasappel, voor ieder wat wils. We willen ze vrijdag van 18 tot en met 21 uur gaan verkopen aan De Vlooybergtoren in Tielt, die je vast en zeker wel kent van de serie Callboys , maar je kan ze ook al reserveren en komen afhalen in IJskafee Herk en Diest.”

Geen azijnpissers

Waarom Awel vzw? “We zijn ervan overtuigd dat alles bespreekbaar moet zijn en dat iedereen met zijn verhaal ergens terecht moet kunnen. Awel zet hier sterk op in door jongeren de kans te geven om anoniem en makkelijk hun verhaal te doen. Dit kan gratis via het telefoonnummer 102, e-mail, chat of op het forum”, zegt Frank Vannitsen van Ijskafee. “Tot nu toe zijn er alleen maar positieve reacties gekomen. We vreesden voor azijnpissers, maar die hebben zich voorlopig niet gemeld. Gelukkig maar.”